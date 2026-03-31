Zum Wochenauftakt hatte der US-Dollar angesichts der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten zur Stärke geneigt. Nach weiteren Deeskalationssignalen und einer Stabilisierung der Ölpreise auf hohem Niveau ist er aber über Nacht wieder leicht zurückgekommen. Grundsätzlich bleibe der Dollar bei anhaltenden Kämpfen als Krisenwährung gesucht und auch die Inflationserwartungen in den USA blieben relativ stabil, so ein Marktteilnehmer.
Zum Franken schwächte sich der US-Dollar in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,7986 Franken wieder unterhalb der Marke von 0,80 gehandelt. Am gestrigen Montag hatte sich der Greenback noch zeitweise über dieser Marke bewegt. Auch gegenüber dem Euro zeigt sich der Dollar mit 1,1468 etwas leichter. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9159 mehr oder weniger auf der Stelle.
(AWP)