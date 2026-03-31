Zum Franken schwächte sich der US-Dollar in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,7986 Franken wieder unterhalb der Marke von 0,80 gehandelt. Am gestrigen Montag hatte sich der Greenback noch zeitweise über dieser Marke bewegt. Auch gegenüber dem Euro zeigt sich der Dollar mit 1,1468 etwas leichter. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9159 mehr oder weniger auf der Stelle.