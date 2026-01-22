Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Devisenmarkt dagegen kaum. So blieb die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einem niedrigen Niveau. Auch Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank Fed, entsprachen grösstenteils den Prognosen. Bei der nächsten Zinsentscheidung in einer Woche gehen Marktbeobachter daher weiterhin fest von konstanten Zinsen aus. Erst ab Mitte des Jahres steigt dann die Wahrscheinlichkeit für einen nächsten Zinsschritt wieder deutlich, wie das Fed-Watch-Tool der CME-Group zeigt.