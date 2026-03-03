Der Anstieg des Ölpreises sorge für Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed eine weniger lockere Geldpolitik als bisher angenommen betreiben könnte, kommentierte die LBBW die Dollarstärke. Bereits jetzt rechnet die überwältigende Mehrheit der Marktteilnehmer nicht mehr mit einem für Juni erwarteten Zinsschritt nach unten, hiess es beim Broker IG. Zudem profitiert der Dollar davon, dass die USA im Gegensatz zum Euro- und Franken-Raum ein Nettoexporteur von Öl und Gas ist.