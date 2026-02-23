Wie die Commerzbank in ihrem morgendlichen Devisen-Kommentar tituliert: «Es herrscht wieder Zoll-Chaos!» Nachdem der Oberste Gerichtshof am Freitag einen Grossteil der von der Trump-Regierung letztes Jahr eingeführten Importzölle für null und nichtig erklärte, liess die Antwort des US-Präsidenten nicht lange auf sich warten. Er kündigte die Einführung eines globalen Zolls in Höhe von 10 Prozent an, nur um diesen am nächsten Tag auf 15 Prozent zu erhöhen. «Die EU erwägt nun, den bisher mit den USA ausgehandelten Handelsdeal auf Eis zu legen. Kurz gesagt: Es herrscht (mal wieder) das absolute Zoll-Chaos.»