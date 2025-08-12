Am Devisenmarkt halten sich die Investoren wie an anderen Märkte vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA zurück, die am Nachmittag erwartet werden. Laut einer Einschätzung der deutschen Commerzbank zeichnet sich bei den Inflationsdaten ein gemischtes Bild ab, da die Gesamtrate voraussichtlich auf 0,2 Prozent sinken dürft, wogegen die Bank einen Anstieg der Kernrate auf 0,3 Prozent erwartet.