Auf Datenseite dürfte der deutsche ZEW-Index am Vormittag für Interesse sorgen. Die Erwartungen an das Stimmungsbarometer sollten aber nicht zu hoch geschraubt werden, heisst es in einem Kommentar der Helaba. So herrsche auf politischer Ebene weiterhin eine erhöhte Verunsicherung vor, die mit der jüngsten 100-Prozent-Zolldrohung von US-Präsident Donald Trumps gegenüber China einen neuen Höhepunkt erreicht habe. Aber auch die schwierige Situation in Frankreich und der Versuch, nun eine handlungsfähige Regierung zu etablieren, zähle dazu.