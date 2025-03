Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen mehr als 0,96 Franken. Das ist soviel wie letztmals im Juli 2024. Zum Dollar legt der Euro ebenfalls weiter auf 1,0808 Dollar zu nach 1,0790 am Vorabend. Am Mittwochmorgen wurde ein Euro noch zu 1,0690 Dollar gehandelt. Derweil kostet der Dollar 0,8911 nach 0,8904 Franken im späten Handel in New York.