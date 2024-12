Das Geschäft am Devisenmarkt sei impulsarm und verlaufe einen Tag vor dem Jahreswechsel in ruhigen Bahnen, heisst es am Markt. Das Euro steigt zum Franken im Laufe des Vormittags in kleinen Schritten an und wird am späten Vormittag zu 0,9418 gehandelt. Das ist der höchste Stand seit dem 7. November. Am Freitagmittag notierte der Euro noch klar unter der Marke von 0,94 bei 0,9377.