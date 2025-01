Gegen Mittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9447 Franken, nachdem sie am frühen Morgen noch 0,9488 Franken gekostet hatte. Auch der US-Dollar fiel am Vormittag deutlich auf 0,9000 Franken nach 0,9067 im frühen Handel. Der Greenback weist auch gegenüber dem Euro eine leichte Schwäche auf. So kostet die Gemeinschaftswährung 1,0498 US-Dollar nach 1,0464 am frühen Morgen.