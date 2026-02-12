Am Mittwoch hatte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA gedämpft, was dem Greenback Auftrieb verliehen hatte. Es wurden im Januar zwar mehr Jobs geschaffen als erwartet. Aber die Zahlen der beiden Vormonate waren gleichzeitig nach unten revidiert worden, was den Dollar wieder etwas geschwächt hatte. Denn dadurch änderten sich laut Händler die Zinssenkungserwartungen in der Summe kaum.