Am Mittag kostet im europäischen Devisenhandel die Gemeinschaftswährung Euro 0,9313 Frankenund damit mehr als am Morgen (0,9288) Franken. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8863 etwas schwächer als am frühen Morgen (0,8839). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0509 zeigt.