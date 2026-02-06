Eine eher mittelfristige Option wäre eine weitere Zinssenkung in den negativen Bereich. Doch hätte dies viele Nachteile. Die dritte Option erscheint zwar als die langweiligste, dürfte angesichts der Nachteile der ersten beiden Optionen aber momentan die wahrscheinlichste sein. Die SNB könnte den niedrigeren Euro vorerst tolerieren. «Jetzt rächt sich, dass die SNB in den vergangenen Jahren ihr Zinssenkungspulver bereits nahezu vollständig verschossen hat», so die Commerzbank.