Die SNB hat wie erwartet die Zinsen unangetastet gelassen. SNB-Präsident Martin Schlegel hat dabei betont, dass die Hürden für Negativzinsen erhöht blieben und dass die SNB auch die Bereitschaft zu Interventionen am Devisenmarkt verstärkt habe. Näher wollte er dies nicht weiter erläutern. «Es heisst, dass wir bereiter sind», meinte er gegenüber den Medien.