Angesichts von Feiertagen in den USA und einigen Handelsplätzen in Asien ist aber von einem ruhigen Wochenauftakt die Rede. Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,7696 gehandelt. Das ist etwas höher als am Morgen mit 0,7684. Auch der Euro hat zu Franken leicht angezogen auf 0,9130 von 0,9118 Franken im Frühhandel. Derweil hat sich das Euro/Dollar-Paar nur wenig bewegt und kostet 1,1863 nach 1,1866 am Morgen.