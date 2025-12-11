Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt, nämlich um 25 Basispunkte auf noch 3,5 bis 3,75 Prozent. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, hiess es vom Fed. Gleichzeitig ist die Inflation hartnäckig. Eine Mehrheit von Volkswirten hatte eine solche Zinssenkung erwartet.