Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0930 US-Dollar gehandelt und damit minim tiefer als am Vorabend. Damit entfernte sich der Eurokurs wieder etwas weg vom höchsten Stand seit März, der zur Wochenmitte bei 1,0948 Dollar erreicht worden war. Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro minimal nachgegeben auf 0,9658 nach 0,9664 Franken am Vorabend. Derweil kostet der Dollar mit 0,8835 Franken praktisch gleich viel wie am Mittwochabend.