So hat der Euro zum Franken leicht auf 0,9311 Franken zugelegt und dabei die Marke von 93 Rappen im Tagesverlauf überschritten. Auch der Dollar zeigt sich zur Schweizer Währung mit einem Kurs von 0,7966 Franken nach 0,7948 am Vormittag etwas fester. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich derweil gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1688 zeigt.