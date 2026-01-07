So hat der Euro zum Franken leicht auf 0,9311 Franken zugelegt und dabei die Marke von 93 Rappen im Tagesverlauf überschritten. Auch der Dollar zeigt sich zur Schweizer Währung mit einem Kurs von 0,7966 Franken nach 0,7948 am Vormittag etwas fester. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich derweil gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1688 zeigt.
Laut den am Vormittag vorgelegten neuen Daten ist die Inflation in der Eurozone Ende des vergangenen Jahres auf 2,0 Prozent gefallen. Analysten sehen damit die EZB in ihrer aktuellen Geldpolitik bestätigt und erwarten in naher Zukunft keine Zinsänderungen. Es gebe eher Spekulationen, dass der erste Schritt zum Jahresende wohl eher nach oben sein könnte.
In den USA ist die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft laut den Zahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP im Dezember etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Dezember wird am Freitag erwartet.
(AWP)