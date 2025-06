Im Fokus stehen am Berichtstag Zahlen zur Teuerung, sowohl aus der Schweiz als auch aus der Eurozone. Hierzulande ist die Jahresteuerung erstmals nach vier Jahren wieder - knapp - in den negativen Bereich gefallen. Verschiedene Analysten haben in der Folge ihre Prognosen dahingehend bestätigt, dass die SNB in gut zwei Wochen die Zinsen wohl um 25 Basispunkte auf dannzumal 0 Prozent senken wird. Für eine grössere Zinssenkung in den negativen Bereich, sei der Druck noch nicht gross genug, so der Tenor.