Wie die Postbank in einem aktuellen Kommentar in Erinnerung ruft, hatte die Wahl von Trump zum US-Präsidenten in weiten Teilen der amerikanischen Bevölkerung und an den Märkten Hoffnungen auf Steuersenkungen geweckt. «Spätestens seit den nun verhängten Zöllen hat sich die Einschätzung der Marktteilnehmer relativiert», schreiben die Experten in einem aktuellen Kommentar. Eine kritischere Sichtweise könnte in den kommenden Monaten auch in der US-Gesellschaft an Boden gewinnen.