Damit hat der Euro seine leichten Avancen aus dem frühen Handel wieder umgekehrt. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9185 weiter mehr oder weniger an Ort. Das Dollar-Franken-Paar steht bei 0,7969 etwas höher als am frühen Morgen (0,7957). Der Euro hat zum US-Dollar das zunächst gewonnene Terrain wieder eingebüsst und kostet derzeit 1,1526 nach 1,1539 im frühen Handel.