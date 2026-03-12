Das EUR/USD-Paar notiert um die Mittagszeit bei 1,1554 nach 1,1548 am Morgen, bei USD/CHF sind es 0,7810 nach 0,7815. Entsprechend sind auch die Veränderungen bei EUR/CHF gering, zuletzt wurden 0,9023 bezahlt nach 0,9025. Im Vergleich zum Vortag hat der Greenback allerdings klar zugelegt. Der Euro hatte am Mittwoch zur gleichen Zeit noch über 1,16 US-Dollar gekostet, das USD/CHF-Paar lag klar unter 0,78.