Dennoch fragen sich die Wall-Street-Strategen, wie lange die SNB den Franken noch unterstützen wird. Die Währung schneidet in diesem Jahr bislang sowohl gegenüber dem Dollar als auch gegenüber dem Euro am besten ab. Der Franken ist auch auf dem Weg, im siebten Jahr in Folge gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern an Wert zuzulegen.