Das Euro/Franken-Paar tritt bei einem Stand von 0,9051 mehr oder weniger auf der Stelle. Derweil schwächte sich der US-Dollar am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,7789 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1621 zeigt.