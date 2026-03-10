Die Märkte bleiben aber nach wie vor nervös. Auch wenn eine Stabilisierung möglich scheine, bleibe das Thema «Risikoaversion» bestehen, heisst es dazu von der Helaba. Die Commerzbank sieht derweil zwar auch für die Schweiz einen gewissen Inflationsdruck durch den hohen Ölpreis. Dieser werde aber durch den ebenfalls weiter hohen Franken abgefedert und entsprechend sei dieser wohl für die SNB das grössere Problem. Mit Zinserhöhungen sei hierzulande wohl nicht so rasch zu rechnen.