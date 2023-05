Zur zukünftigen Entwicklung erwartet die UBS, dass die Zinssenkungen in den USA schneller eintreten werden als in der Schweiz, wo dies erst im Jahr 2024 ein Thema werden. "Voraussetzung ist, dass die SNB sich sicher sein kann, dass sich der Inflationsdruck auf nachhaltiger Ebene gelegt hat - sowohl in der Schweiz als auch im Ausland." Entsprechend ist der Leitzinsanstieg in den letzten Quartalen in der Schweiz weniger stark ausgefallen als in den USA und in der Eurozone.