Der US-Dollar notiert am Dienstagmorgen mit 0,7799 Franken über dem Niveau von Montagabend (0,7782). Auch zum Euro hat der Dollar Boden gut gemacht. Das Euro/Dollar-Paar ging zuletzt bei 1,1755 um nach 1,1775. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9168 mehr oder weniger auf der Stelle.