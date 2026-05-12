Die Ausschläge halten sich dabei aber in engen Grenzen. Weiterhin drückt auch der ungelöste Iran-Konflikt sowie die höheren Ölpreise auf die Stimmung.

Der US-Dollar notiert am Dienstagmorgen mit 0,7799 Franken über dem Niveau von Montagabend (0,7782). Auch zum Euro hat der Dollar Boden gut gemacht. Das Euro/Dollar-Paar ging zuletzt bei 1,1755 um nach 1,1775. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9168 mehr oder weniger auf der Stelle.

Für Impulse könnten die am Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen sorgen. So wird aufgrund der höheren Ölpreise ein deutlicher Anstieg der Konsumentenpreise im April erwartet. Mittlerweile gehen mehrere grosse US-Banken aus, dass die Federal Reserve die Zinsen bis Ende Jahr kaum senken wird.

Die Märkte warten auf weiterhin auf einen Durchbruch im Iran-Konflikt. Die Verhandlungen verlaufen nach wie vor sehr zäh und zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump davon gesprochen, dass die Waffenruhe mit Iran am «seidenen Faden» hänge. Der geopolitische Fokus verschiebt sich zunehmend auch auf China, wo Donald Trump diese Woche auf Xi Jinping trifft.

(AWP)