Die Ausschläge halten sich dabei aber in engen Grenzen. Weiterhin drückt auch der ungelöste Iran-Konflikt sowie die höheren Ölpreise auf die Stimmung.
Für Impulse könnten die am Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen sorgen. So wird aufgrund der höheren Ölpreise ein deutlicher Anstieg der Konsumentenpreise im April erwartet. Mittlerweile gehen mehrere grosse US-Banken aus, dass die Federal Reserve die Zinsen bis Ende Jahr kaum senken wird.
Die Märkte warten auf weiterhin auf einen Durchbruch im Iran-Konflikt. Die Verhandlungen verlaufen nach wie vor sehr zäh und zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump davon gesprochen, dass die Waffenruhe mit Iran am «seidenen Faden» hänge. Der geopolitische Fokus verschiebt sich zunehmend auch auf China, wo Donald Trump diese Woche auf Xi Jinping trifft.
(AWP)