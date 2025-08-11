Laut den Ökonomen der Commerzbank war dies schon zuletzt der Fall, wenn auch in verhaltenem Ausmass. Sie haben beobachtet, dass sich typische Import-Güter zuletzt stärker verteuert haben als früher üblich. So seien etwa Preise für Haushaltsgeräte in den drei Monaten April bis Juni im Durchschnitt um 1,2 Prozent pro Monat gestiegen. In den Jahren 2023 und 2024 seien die Preise dagegen im Durchschnitt um 0,3 Prozent pro Monat gesunken.