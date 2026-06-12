Der Fokus der Anleger liegt zunächst auf dem jüngsten Rückzug von Donald Trump im Konflikt mit dem Iran und dem bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Dieser könnte den US-Dollar wegen Mittelzuflüssen stützen.
Im frühen Handel gab es bis dato allerdings kaum Bewegung. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9211 mehr oder weniger auf der Stelle und auch das Dollar/Franken-Paar blieb in der Nacht um die Marke von 0,7964.
Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1565 zeigt.
Nächste Woche steht dann ein dichter Terminkalender für Notenbank-Entscheidungen an. Auf der Agenda notieren die Bank of Japan, die Reserve Bank of Australia, die US-Notenbank und die Bank of England. Die Schweizerische Nationalbank wird am Donnerstag aller Voraussicht nach die Füsse stillhalten.
(AWP)