Zu den schwierigen Themen dürfte bei den Gesprächen auch der Streit um die Öffnung der Strasse von Hormus zählen. Wie kritisch das Thema ist, zeigen auch die jüngsten Posts von US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Dort kritisierte er den Iran für «sehr schlechte Arbeit» bei der vereinbarten Freigabe der Meerenge, die eine Lebensader für den Welthandel ist. Dabei bezog Trump sich auf Berichte, wonach das Land von Tankern Gebühren für die Durchfahrt verlange. Derweil greift Israel weiterhin Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an.