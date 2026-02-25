Auch Daten zum deutschen BIP für das vierte Quartal oder die 2. Schätzung der Inflation im Euroraum sorgten nicht für grosse Bewegung. Am Nachmittag stehen dann aus den USA mit den Verkäufen neuer Häuser ebenfalls nur Daten aus der zweiten Reihe an. Zudem werden einige Reden von Fed-Mitgliedern erwartet, die allerdings wohl die jüngsten Aussagen hinsichtlich zunächst unveränderter Leitzinsen untermauern dürften.