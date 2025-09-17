Der Kurs des Euro ist im Vormittagsverlauf leicht gesunken. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9318 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen mit 0,9330. Auch zum Dollar hat der Euro ganz leicht nachgegeben, bleibt mit 1,1843 aber komfortabel über der Schwelle von 1,18.