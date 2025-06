Auch der US-Dollar machte gegen den Franken mit 0,8076 etwas an Boden gut im Vergleich zum Mittwochmorgen (0,8054), lag aber immer noch unter dem Vortagsniveau. Der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag ebenfalls leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1596 nach 1,1611 am frühen Morgen gehandelt.