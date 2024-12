Marktbewegende Nachrichten aus Unternehmen und Konjunktur sind am Donnerstag dünn gesät. Bekannt wurde, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenentschädigung in den USA in der vergangenen Woche überraschend gesunken ist. Sie fiel um 1000 auf 219'000. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 223'000 Anträge gerechnet.