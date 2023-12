Per Ende des dritten Quartales 2023 waren 38 Prozent der Reserven in US-Dollar, 37 Prozent in Euro, 8 Prozent in Yen, 6 Prozent in englischen Pfund und 3 Prozent in kanadischen Dollar angelegt. Die übrigen Währungen machen 8 Prozent aus. Vom gesamten Portfolio machen Staatsanleihen 64 Prozent der Anlagen, andere Anleihen 11 Prozent und Aktien 25 Prozent aus.