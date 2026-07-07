Mit dem operativen Ergebnis habe DHL die Markterwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Analystin Alexia Dogani von der US-Bank JPMorgan. Dogani sieht weiteren Spielraum für die Markterwartungen nach oben, insbesondere da sich die zugrunde liegenden Trends im Expressgeschäft positiv zu entwickeln schienen - selbst wenn man den Sondereffekt wegen der durch den Iran-Krieg bedingten Verknappung der Luftfrachtkapazitäten ausser Acht lasse.