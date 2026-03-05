Im vergangenen Jahr stieg der operative Gewinn um 3,7 Prozent auf gut 6,1 Milliarden Euro und damit leicht besser als von Experten erwartet. Der an der Börse viel beachtete freie Barmittelzufluss fiel mit 3,2 Milliarden Euro ebenfalls höher aus als geschätzt. Unterm Strich entfielen auf die Aktionäre mit 3,5 Milliarden Euro gut 5 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,90 Euro je Aktie erhöht werden.