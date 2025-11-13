Düsseldorf, 13. Nov (Reuters) - Der Logistikkonzern DHL Group will seine Geschäfte in Indien in den kommenden Jahren mit Investitionen von rund einer Milliarde Euro ausbauen. Die Summe solle bis 2030 über alle Geschäftsbereiche hinweg investiert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Investitionsprogramm umfasse zentrale Branchen wie Life Sciences und Healthcare, neue Energien, E-Commerce und Digitalisierung. Zu den wichtigsten Projekten gehörten der erste DHL Health Logistics Hub in Bhiwandi, das erste automatisierte Sortierzentrum für DHL Express India in Neu-Delhi und ein Kompetenzzentrum für Elektromobilität und Batterielogistik in Chennai und Mumbai.