DHL hatte bereits Anfang Juli vorläufige Zahlen für das zweite ​Quartal vorgelegt und dabei die Gewinnprognose angehoben. Das ​operative Ergebnis (Ebit) wird nun bei ​mehr als 6,5 Milliarden Euro erwartet. DHL hatte von April bis ‌Juni den Konzernumsatz um 13 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro in die Höhe geschraubt - dabei halfen unter anderem Wachstum im Express-Geschäft ​und ​die Weitergabe gestiegener Kraftstoffkosten an ⁠die Kunden. Das Ebit stieg um ​30 Prozent auf ⁠1,9 Milliarden Euro. Dabei profitierte der Konzern auch von ‌seinem Sparprogramm. DHL hatte im vergangenen Jahr rund 16.000 Stellen abgebaut, Ende 2025 beschäftigte der Konzern noch ‌knapp 584.000 Menschen. Insgesamt will Konzernchef Tobias ​Meyer die Kosten konzernweit bis 2027 um mehr als eine Milliarde Euro senken.