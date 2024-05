Der operative Gewinn (Ebit) gab im ersten Quartal bei einem nahezu stabilen Umsatz von 20,3 (Vorjahr: 20,9) Milliarden Euro auf 1,3 (1,6) Milliarden Euro nach, wie DHL am Dienstag in Bonn mitteilte. Der Gewinn nach Minderheiten schrumpfte auf 743 (911) Millionen Euro. «Wir befinden uns in einer ungewöhnlich langen Phase mit einer geringen Dynamik im Welthandel», sagte DHL-Chef Tobias Meyer.