Erst in der vergangenen Woche hatte DHL-Chef Tobias Meyer erstmals in seiner im Mai 2023 begonnenen Amtszeit die Jahresziele zusammenstreichen müssen - und auch den Mittelfrist-Ausblick abgesenkt. DHL hatte dabei die Prognose des operativen Gewinns (Ebit) für 2024 auf mehr als 5,8 Milliarden Euro abgesenkt. Zuvor hatten die Bonner eine Spanne zwischen sechs und 6,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Damit könnte das Ergebnis sogar unter dem des Vorjahres bleiben: 2023 hatte der Konzern noch ein Ebit von 6,3 Milliarden Euro ausgewiesen. Nach neun Monaten lag die Kennziffer bei vier (Vorjahr: 4,7) Milliarden Euro.