Rund 16'000 Stellen weniger

In der Brief- und Paketsparte in Deutschland fielen 8000 Stellen oder rund vier Prozent ​der gut 190.000 Arbeitsplätze weg. Das Ziel sei durch «natürliche Fluktuation» erreicht worden, hatte der DHL-Chef gesagt. Aber auch in anderen Regionen strich ​DHL Jobs. Der Konzern beschäftigte Ende 2025 noch knapp 584'000 Menschen - im Jahr zuvor waren es ​rund 601'000. Insgesamt sollen die Kosten konzernweit bis 2027 um mehr als eine Milliarde Euro gesenkt werden. Dabei kam der Logistikriese im vergangenen Jahr voran: «In Summe hat unser Kostenprogramm Fit for Growth im Jahr ‌2025 brutto über 600 Millionen Euro zum operativen Ergebnis beigetragen», sagte der DHL-Chef.