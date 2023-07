Laut der von Forschern des "Institute of Health Metrics and Evaluation" der University of Washington geleiteten Studie sind derzeit 529 Millionen Menschen auf der Welt an Diabetes erkrankt. Bei der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Typ-2-Diabetes, die Form der Krankheit, die mit Fettleibigkeit einhergeht und weitgehend vermeidbar ist, so die Forscher.