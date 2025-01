Auch sei keine Veräusserung der Beteiligung an dem Champagner- und Weinkelterer Moet geplant, teilte der weltweit führende Spirituosen-Hersteller am Sonntag mit. Das Gemeinschaftsunternehmen betreibt Diageo zusammen mit dem Luxusgüter-Hersteller LVMH «Wir nehmen die jüngsten Medienspekulationen um die Marke Guinness und unsere Beteiligung an Moet Hennessy zur Kenntnis und können bestätigen, dass wir nicht die Absicht haben, beide zu verkaufen», hiess es in der Erklärung.