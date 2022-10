Die Gespräche würden bereits seit einiger Zeit geführt, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Einigung sei jedoch nicht in den nächsten Wochen zu erwarten. Bio-Rad ist an der Börse mit knapp 13 Milliarden Dollar bewertet. Sowohl bei Qiagen als auch bei Bio-Rad war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Die auch in den USA notierten Aktien von Qiagen sprangen im späten Handel an der Wall Street um acht Prozent in die Höhe, während die Anteilsscheine von Bio-Rad um knapp zehn Prozent einbrachen.