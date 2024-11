Im dritten Quartal schoss der operative Gewinn dank Einsparungen überraschend stark um 43 Prozent hoch auf 463 Millionen Euro, um Sondereffekte bereinigt und zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahr zehn Prozent, wie der Konzern am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.