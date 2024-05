An jenem Tag im Mai wollte der Händler einen Aktienkorb im Wert von 58 Millionen Dollar erstellen. Versehentlich gab er stattdessen 58 Millionen in das Mengenfeld ein — und erstellte damit einen gigantischen Korb im Wert von 444 Milliarden Dollar mit 349 Aktien aus 13 verschiedenen Ländern. Die Systeme des Wall-Street-Giganten lösten sofort Hunderte von Warnungen aus und verhinderten schliesslich, dass einige Transaktionen ausgeführt wurden. Viele aber kamen durch. Und so begann an den europäischen Börsen der Verkauf von Aktien im Wert von umgerechnet rund 1,4 Milliarden Dollar.