So steht es in der Botschaft der Wirtschaftskommission des Ständerates (WAK-S), die 2017 den jüngsten Anlauf für die Abschaffung des Eigenmietwerts anstiess. Geht es nach den Befürwortern dieser Abschaffung, wurde die Steuer bereits im Ersten Weltkrieg einmal erhoben, um kriegsbedingte Einnahmeverluste für den Bund zu kompensieren.