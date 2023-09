Aus zwei Gründen hat sich die Debatte in den vergangenen Monaten aber auch bei den anderen Parteien verändert: Zum einen verschiebt sich die Debatte wegen des Erfolgs der Ansiedelung und der wachsenden Wolfspopulation vom blossen Schutz der Tiere stärker auf die Kontrolle und Sicherheitsmassnahmen. Mittlerweile plädieren auch bei den Grünen etwa Bundesumweltministerin Steffi Lemke oder Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel für einen härteren Ansatz. "Wir müssen Schaden stiftende Wölfe so schnell wie möglich entnehmen", sagte Vogel am Mittwoch in der Landtagsdebatte in Potsdam.