"Das ist ein Begriff, den Umweltorganisationen vor einigen Jahren in einer Hetzkampagne in die Welt gesetzt haben", moniert Helfenstein. "Die links-grünen Kreise machen Stimmung, indem sie die vielen positiven Errungenschaften und Entwicklungen in der Landwirtschaft leugnen". Der SBV verhält sich wie jede andere Interessengruppe auch. "Unsere Vertreter in Bern setzen sich für alle Bauernfamilien und für eine sichere Versorgung ein".