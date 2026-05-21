Die IV hingegen schloss 2025 mit einem negativen Umlageergebnis von 209 Millionen Franken ab. Ihr Anlageergebnis von 216 Millionen Franken konnte dies zwar ausgleichen, doch drückte die Zinsbelastung auf der IV-Schuld das Ergebnis ins Minus. Die IV steht bei der AHV seit 2018 unverändert mit rund 10,3 Milliarden Franken in der Kreide.